Perú vs Holanda: Nos faltó vitamina C

Ámsterdam

Cómo hemos podido cambiar tanto de mentalidad. Una derrota dejó de ser algo normal para convertirse ahora en una sensación extraña, que difícilmente la sentimos, porque nos estamos acostumbrando a ganar, así sean partidos en los que no se sumen puntos.

Ahora solo exigimos gritar goles, ganar, no nos preocupa la jerarquía del rival. Los tiempos han cambiado, ahora Perú es respetado y no queda solo en palabras, porque el equipo lo demuestra dentro de la cancha. No se amilana ante nadie, es ambicioso, deleita con su fútbol, a tal punto que fue el lamento del planeta fútbol que no haya tenido mejor suerte en Rusia 2018.

La ‘Bicolor’ ahora tiene una sólida autoestima, ayer miró a Holanda de frente a los ojos y nunca bajó la mirada. El equipo nacional se echó a jugar en el estadio Johan Cruyff Arena, donde puso nervioso al propio Wesley Sneijder, quien sintió que la fiesta de su partido de despedida sería tan triste como el adiós a su selección.

Es cierto que Perú perdió 2-1, pero no grafica del todo lo que pasó en la cancha.

El equipo de Ricardo Gareca apostó por proponer desde el primer minuto aprovechando la buena dinámica y velocidad de André Carrillo. Fue el más desequilibrante, pero el combinado nacional apostó a eso. Al toque rápido y buscar espacios. Además de presionar en las marcas, lo cual dejó sin reacción al rival. Ante la ausencia por lesión de Edison Flores, el extremo izquierdo no perdió protagonismo porque Nilson Loyola aportó en el juego ofensivo.

Ello trajo como consecuencia que, apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Carrillo tras apoderarse del balón ingrese al área, eluda a un rival y le ceda el balón a Yoshimar Yotún, quien tuvo toda la tranquilidad para anotar, pero su remate se fue desviado.

Seis minutos más tarde, Jefferson Farfán, quien realizó la función de ‘9’, remató desde el borde del área, pero el guardameta Jasper Cillessen logró desviarla al córner. Acto seguido, Christian Cueva lo ejecutó a la perfección y fue aprovechado por Pedro Aquino, quien anotó de cabeza el 1-0 a los 12 minutos.

La ‘Naranja Mecánica’, que fue el gran ausente en la última fiesta mundialista, estaba sin funcionamiento porque no encontraba la fórmula para dañar a la visita. Lo que reflejaba que el cambio generacional le está costando y mucho.

Todo cambió

Perú buscaba en el segundo tiempo ampliar el marcador. Miguel Trauco remató, pero el balón fue desviado por el arquero Cillessen. Jefferson Farfán tocó el balón tras un centro de Yotún, pero el esférico salió desviado.

Todo hacía indicar que el segundo tanto estaba cerca, pero Holanda creció porque se dio cuenta de que la ‘Bicolor’ erraba en los pases al salir jugando desde su propia área. Por esa vía, Memphis Depay recibió un balón y definió con mucha tranquilidad para sellar el empate a los 15’.

Tras ello los ‘Tulipanes’ se apoderaron de las acciones y ahí apareció la figura del arquero nacional, Pedro Gallese.

El ‘Tigre’ decidió realizar una serie de variantes y se produjo el debut de Horacio Calcaterra. Con los cambios, la ‘Bicolor’ perdió orden y protagonismo.

A siete minutos del final, Depay anotó el 2-1 que fue celebrado por Sneijder, quien se despidió de su selección por todo lo alto. Mientras que Perú se fue con bronca, porque ahora sí duele perder.

Pedro Gallese - Arquero de Perú

“No estuvimos tan claros como en otros partidos y eso nos costó. Este partido ya quedó atrás, hay que corregir los errores y salir a jugar el partido frente a Alemania”.