Chelsea vs Arsenal EN VIVO ONLINE: por la segunda fecha de la Premier League

Partidazo en Londres. Chelsea recibirá este sábado (11:30 a.m. EN VIVO Y EN DIRECTO por DirecTV Sports y minuto a minuto ONLINE por LaRepublica.pe) a Arsenal en lo que promete ser un duelo de poder a poder que se disputará en el estadio Stanford Bridge por la segunda fecha de la Premier League.

Los ‘blues’ van por su segundo triunfo

Chelsea no pudo tener un mejor estreno en la liga inglesa, tras golear sin mayores dificultades al Huddersfield 3-0 como visitante. Ahora prepara salir con todo en su primer partido en casa, pero sabe que al frente tendrá a uno de sus tradicionales rivales, por lo que la tarea no será nada sencilla.

El nuevo entrenador de Chelsea, el italiano Maurizio Sarri, quien llegó luego de dirigir tres temporadas al Nápoli, prepara un equipo muy ofensivo para buscar el arco rival desde el vamos. Con Morata y Pedro como probables atacantes, tienen además en la media cancha la garantía de contar con N'Golo Kante.

¡La preparación para enfrentar al Arsenal! 💪 pic.twitter.com/gtBtHjSfQy — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 16 de agosto de 2018

Los ‘gunners’ tienen que recuperarse

Arsenal, que tiene a un nuevo técnico tras 22 temporadas con el francés Arsene Wegner en el banquillo, tiene por objetivo volver a pelear los primeros puestos de la liga, y clasificarse para la Champions League, algo que no consiguió la temporada pasada. Lacazette y Aubameyang son las principales armas de los ‘cañoneros’ para hacerle daño al Chelsea.

Luego de la dolorosa caída en casa 2-0 ante Manchester City por la jornada inaugural, los dirigidos por el español Unay Emery saben que tiene que empezar a sumar sí o sí en el torneo, ya que no esta en los planes de nadie empezar la Premier League con dos derrotas.

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue el 1 de agosto por la International Champions Cup. Aquella vez empataron 1-1 y Arsenal se impuso a Chelsea en la definición por penales.

Horarios del Chelsea vs Arsenal

Perú - 11:30 a.m.

México - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

Canal del Chelsea vs Arsenal

DirecTV Sports.

Alineaciones probables del Chelsea vs Arsenal

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, César Azpilicueta, David Luiz, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Jorginho, N'Golo Kante, Ross Barkley, Willian, Álvaro Morata, Pedro Rodríguez.

Arsenal: Bernd Leno; Héctor Bellerin, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Ainsley Maitland-Niles; Lucas Torreira, Granit Xhaka, Henrikh Mkhitaryan; Mesut Özil,Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Chelsea vs Arsenal

Si quieres seguir en Internet el Chelsea vs Arsenal, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.