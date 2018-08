Boca Juniors vs Talleres de Córdoba TRANSMISIÓN EN VIVO: primera fecha de la Superliga Argentina

Boca Juniors vs Talleres de Córdoba juegan este domingo (9:00 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE vía TNT Sports) por la primera fecha de la Superliga Argentina. Este partido podría contar con la presencia del peruano Miguel Araujo, nueva incorporación de Talleres.

Boca Juniors llega motivado por el triunfo por 2-0 sobre Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores.

Guillermo Barros Schelotto planea dar descanso a algunos jugadores de Boca Juniors ya que luego deben viajar a España para enfrentar al Barcelona por el trofeo Joan Gamper.

El equipo Xeneize ha ganado 8 de sus últimos 9 partidos como local en la Superliga y en sus 4 partidos más recientes marcó al menos 2 goles.

Talleres de Córdoba espera dar la sorpresa. El técnico cuenta con todo su plantel y sorprendería con la titularidad de Miguel Araujo. El ex alianza Lima llegó esta semana al club y ya está en la lista de convocados para enfrentar a los 'Xeneizes'.

#ConcentradosTalleres | Los jugadores de la "T" que viajan a Buenos Aires para jugar ante Boca en el debut por la #SuperligaQuilmesClásica 2018/19. pic.twitter.com/sXaNo0gHos — Talleres (@CATalleresdecba) 10 de agosto de 2018

El equipo cordovés no ha podido ganar sus últimos 6 partidos fuera de casa.

Horarios del Boca Juniors vs Talleres de Córdoba

Costa Rica - 8:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 6:00 p.m.

Canal del Boca Juniors vs. Talleres

TNT Sports

Alineaciones probables del Boca Juniors vs. Talleres

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitán Nández, Wilmar Barrios, Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona; Carlos Tevez.

Talleres de Cordoba: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Miguel Araujo, Juan Cruz Komar, Facundo Medina; Andrés Cubas, Pablo Guiñazú, Juan Ramírez, Aldo Araujo, Brian Montenegro; Samuel Sosa.

Internet: ¿Dónde puedo seguir el partido entre Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs Talleres de Córdoba, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.