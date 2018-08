Sigue la presentación de Arturo Vidal como nuevo jugador del Barcelona [EN VIVO]

El 'Rey' ya está en el Camp Nou, y llegó para ganarlo todo. Arturo Vidal, volante y pieza clave de la selección chilena viene siendo presentado por el FC BArcelona proveniente del Bayern Múnich, y aquí podrás seguir el minuto a minuto de sus primeros momentos como jugador culé.

PUEDES VER Arturo Vidal dio sus primeras declaraciones como jugador del Barcelona [VIDEO]

VIDAL EN BARCELONA: MINUTO A MINUTO

7:50 a.m. "Vengo a ganarme un puesto en el titular y salir todos los partidos con la ilusión de ganar"

7:48 a.m. "Yo estoy bien. Es mi primer entrenamiento y es el entrenador quien decide si juego o no. Me siento al cien por cien", dijo Arturo Vidal:

7:32 a.m. Arturo Vidal: "Es lindo enfrentar al mejor de la historia y ahora que seremos compañeros espero ayudarlo en todos los desafíos".

7:30 a.m. Arturo Vidal: "Tengo mi cuenta pendiente con mi objetivo que es ganar la Champions. Cuando toque el Real Madrid ya se verá, pero hay que tener respeto a todos"

7:28 a.m. "He jugado en los principales equipo del mundo, y hoy he llegado a lo más alto".

Arturo Vidal: "Físicamente me siento muy bien, llevo un mes entrenando. Hoy tendré el primer entrenamiento con el equipo pero yo estoy bien".

7:24 a.m. "Estoy feliz de llegar al mejor equipo del mundo, donde están los mejores", precisó Arturo Vidal-

6:56 a.m. 'El Rey' y su hijo se retiran del césped del Camp Nou y en breve, tendremos la rueda de prensa del chileno en el Auditori 1899.

6:53 a.m. Alonso Vidal, hijo de Arturo, sale al Camp Nou a jugar con su padre y a dar unos toques sobre el césped.

6:08 a.m. El chileno Arturo Vidal firma varios balones sobre el césped del Camp Nou, con la camiseta azulgrana. El centrocampista se agarra el escudo del Barcelona y lo muestra con orgullo.

6:08 a.m. 'El Rey' ya está en Barcelona.

Sale al césped del Camp Nou Arturo Vidal, saludando a los aficionados que están en el Estadio, haciendo el tour, ya que la presentación era a puerta cerrada.

6:05 a.m. En el césped del Camp Nou están ya preparando todo lo que debe acontecer para que salte Arturo Vidal vestido como azulgrana, con la equipación del FC Barcelona.

6:02 a.m. Arturo Vidal: "Estoy feliz de estar en el mejor equipo del mundo. Quiero ayudar a luchar por todos los objetivos. Me voy a dejar la vida aquí en el campo. Gracias por el cariño".

6:01 a.m. Jordi Mestre: "Muchos éxitos. Bienvenido a tu casa, el FC Barcelona".

6:00 a.m. Ha salido al palco del Camp Nou para presenciar en vivo la grandeza del que será su nuevo estadio. El jugador chileno va acompañado de su hijo.

5:58 a.m. Vidal se presentará oficialmente en la Platea de la primera gradería de Tribuna del Camp Nou,

5:56 a.m. Arturo Vidal firmó su nuevo contrato con el Barcelona. Un compromiso que le unirá al club azulgrana las tres próximas temporadas.

🤝 @kingarturo23

👍 Nuevo jugador del Barça

🔵🔴 #EnjoyVidal pic.twitter.com/KxfXaE65TT

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 6 de agosto de 2018

5:49 a.m. Arturo Vidal se prepara para ser presentado en el Barca.