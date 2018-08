Manchester City vs Chelsea EN VIVO: por el título de la Community Shield

Manchester City vs. Chelsea EN VIVO ONLINE por la gran final de la Community Shield 2018. Cotejo se disputará en el mítico estadio Wembley donde ambos conjuntos buscará empezar la temporada 2018/19 con un título.

Se enfrentarán el campeón de la Premier League y de la FA Cup de la pasada temporada. Los citizens ganaron la liga de Inglaterra con el récord de los 100 puntos y más de 100 goles a favor, mientras que los 'blues' se impusieron a Manchester United en la final por la mínima diferencia.

Nuevo tridente ofensivo

Manchester City cerró en el mercado actual de fichajes la contratación del volante Riyad Mahrez, quien se unirá a Leroy Sane y Sergio Aguero en ataque.

The Community Shield means a lot more than a trophy... #mancity pic.twitter.com/UGwcKADi6T — Manchester City (@ManCity) 4 de agosto de 2018

Nuevo entrenador, nuevas ideas

Chelsea, por su parte, cambió de DT. Maurizio Sarri reemplazó al destituido Antonio Conte y tendrá su primera prueba de fuego. Las novedades en el conjunto de Londres son Callum Hudson-Odoi y Ruben Loftus-Cheek.

El último enfrentamiento entre estas dos escuadras fue el 4 de marzo, en un partido de la Premier League, con marcador de 1-0 a favor del City.

Horarios del M. City vs. Chelsea

Costa Rica - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Canales del M. City vs. Chelsea

Estados Unidos: ESPN+, SiriusXM FC

Internacional: Chelsea TV Online, Chelsea TV, Bet365

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alineaciones probables del M. City vs Chelsea

Manchester City: Ederson Moraes: Kyle Walker, Kompany, Otamendi, Delph; David Silva, Fernandinho, Foden, Mahrez; Agüero y Sané.

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Jorginho, Fábregas, Barkley; Pedro, Morata y Hudson-Odoi.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el M. City vs Chelsea?

Si quieres seguir en Internet el M. City vs Chelsea, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.