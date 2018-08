PSG vs Mónaco TRANSMISIÓN EN VIVO: partido por la Supercopa de Francia

PSG vs. Mónaco es el primer partido oficial de la temporada en Francia. Ambos equipos juegan este sábado (7:00 a.m. EN VIVO ONLINE) por la Supercopa de ese país.

El duelo se realizará en China por temas comerciales, pero no contará con las estrellas de ambos equipos: Neymar ni Falcao.

PSG es el actual campeón de la liga francesa y también de la Copa de Francia. Mónaco jugará este partido gracias a que terminó segundo en el torneo liguero.

Thomas Tuchel, entrenador del PSG, señaló que no arriesgará a ninguno de los jugadores que recién se han reintegrado al equipo como Neymar, Thiago Silva y Marquinhos.

"Estoy muy feliz de que estén finalmente aquí con el grupo. Pero yo no quiero asumir el mínimo riesgo. Sin duda queremos ganar, y tener el mejor equipo posible. Pero al mismo tiempo, es mi deber proteger a mis jugadores", aseveró.

Mónaco tampoco utilizará al ruso Golovin, su flamante fichaje post Mundial Rusia 2018.

Posibles alineaciones del PSG vs Mónaco:

PSG: Gianluiggi Buffon; Stanley Nsoki, Lass Diarra, Kevin Rimane; Christopher Nkunku, Giovanni Lo Celso, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Layvin Kurzawa; Moussa Diaby, Ángel Di María.



Mónaco: Diego Benaglio; Ronael Pierre-Gabriel, Kamil Glik, Jemerson, Julien Serrano; Yoeri Tielemans, Jean Aholou, Pelé; Ronny Lopes, Stevan Jovetic, Keita Baldé.



Horarios del PSG vs Mónaco

Perú 7:00 a.m.

Colombia 7:00 a.m.

México 7:00 a.m.

Chile 9:00 a.m.

Argentina 9:00 a.m.

Uruguay 9:00 a.m.

Canales del PSG vs Mónaco

ESPN 2

Narración: Germán Sosa

Comentarios: Quique Wolff

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online PSG vs Mónaco?

Si quieres seguir en Internet el PSG vs Mónaco, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.