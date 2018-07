Tigres vs Tijuana EN VIVO ONLINE: gran partido por la fecha 2 de la Liga MX

Tigres vs. Tijuana juegan hoy EN VIVO | EN DIRECTO vía Televisa Deportes e Izzi TV en el estadio Universitario de Nuevo León por la fecha 2 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Este partido está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana y mexicana) y podrás ver el minuto a minuto ONLINE por larepública.pe.

Tigres UANL (6° con 3 puntos) debutaron en esta nueva edición de la Liga MX con una victoria sobre León por 2-0, en el mismo escenario donde jugará esta noche. Sin embargo, a mitad de semana sufrieron una derrota en su primer partido de la Copa MX 2018- 2019 ante Atlético San Luis (2-1).

La semana de los ‘Felinos’ ha estado marcada por la posibilidad de que su técnico, 'Tuca' Ferretti, sea el próximo entrenador de la selección mexicana en lugar de Juan Carlos Osorio, quien decidió no continuar en el cargo.

"He escuchado sus declaraciones (de Ferretti), pero no he visto su postura. Para nosotros es y seguirá siendo nuestro entrenador. Se ha hablado desde hace tiempo, es un extraordinario técnico y pues los rumores son por eso mismo, no me quiero adelantar a nada", manifestó el defensor del Tigres Jorge Torres Nilo.

Por su parte, los ‘Xolos’ de Tijuana también debutaron en el Apertura 2018 con un triunfo sobre las Chivas de Guadalajara. Este resultado los coloca, de manera momentánea, en el octavo lugar con tres unidades.

Horarios del Tigres vs. Tijuana

Perú - 6:00 p. m.

México - 6:00 p. m.

Colombia - 6:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Chile - 7:00 p. m.

Paraguay - 7:00 p. m.

Argentina - 8:00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.

Alineaciones probables del Tigres vs. Tijuana

Tigres: Nahuel Guzmán, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Rafael Carioca , Lucas Zelarayán, Guido Pizarro, Javier Aquino, Jurgen Damm, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas y André-Pierre Gignac

Tijuana: Gibran Lajud; Omar Mendoza, Juan Valenzuela, Julián Velázquez, Luis Fuentes; Luis Chávez,Ignacio Rivero, Diego Rodríguez, Jesús Angulo; Juan Lucero, Erick Torres.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Tigres vs. Tijuana?

Si quieres seguir en Internet el Tigres vs. Tijuana, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.