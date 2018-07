Arsenal vs PSG EN VIVO ONLINE: partido por la International Champions Cup

Arsenal se enfrenta al Paris Saint Germain en un partidazo este sábado (6:30 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) por la International Champions Cup 2018 en el Estadio Nacional de Singapur.

El equipo inglés se prepara para la nueva temporada con nuevo DT en 20 años. Unai Emery utilizará a la mayoría de sus figuras ante el equipo francés. Aubameyang, Lacazette, Ozil y Mkhitaryan son algunos que tendrán minutos en este amistoso.

Paris Saint Germain vienen de perder 3-1 al Bayern Múnich hace una semana. Buffon debutó con el equipo francés y nuevamente será titular en el encuentro contra Arsenal.

Neymar, Mbappé y Cavani no participan de la pretemporada porque aún están de vacaciones luego del Mundial Rusia 2018.

Posibles alineaciones del Arsenal vs PSG:

Arsenal: Leno; Bellerin, Papastathopoulos, Mustafi, Kolasinac; Ramsey, Smith Rowe, Mkhitaryan; Ozil, Lacazette, Aubameyang.

PSG : Buffon; Georgen, Rimane, Mbe Soh, Kurzawa; Verratti, Rabiot, lo Celso; Draxler, Weah, Postolachi.

Canal del Arsenal vs PSG

DirecTV Sports

Horarios del Arsenal vs PSG

País Hora

Perú 6:30 a.m.

México 6:30 a.m.

Argentina 8:30 a.m.

Colombia 6:30 a.m.

Ecuador 6:30 a.m.

Chile 8:30 a.m.

Singapur 7:30 p.m. (domingo)

España: 1:30 p.m.



Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Arsenal vs PSG?

Si quieres seguir en Internet el Arsenal vs PSG, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.