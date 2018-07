La sorprendente razón por la que Mbappé no grabó premiación de Rusia 2018

A qué jugador no le hubiera gustado alzar la Copa del Mundo, en definitiva, debe ser la aspiración máxima de quien se dedique a este deporte. Este año le tocó a Francia, cuyos jugadores son dudaron en registrar cada instante de la ceremonia, que los premiaba como el mejor equipo del planeta por sobre los 32 equipos participantes.

Sin embargo, algunos aconsejan que los momentos en la vida se deben disfrutar, más aún los que valoramos como especiales y que sabemos que pueden ser la únicos. De ese pensamiento es el mejor jugador joven de Rusia 2018, Kylián Mbappé, quien reveló que la razón por la que no grabó la ceremonia de premiación del mundial fue porque quería ‘aprovechar ese momento único’.

Y es que los periodistas de la web ‘France Football’ quisieron conocer porqué mientras sus compañeros inmortalizaban en momento lleno de felicidad, el solo miraba.

"Yo lo miraba todo para no perderme detalle. En esos momentos no me gusta llevar mi teléfono para enviar mensajes y enviar videos. Es una pérdida de tiempo, hay que aprovechar esos instantes únicos", dijo la figura del PSG en una entrevista al mencionado medio.

"No lo cogí hasta más tarde, cuando ya me había duchado y cambiado, o en el autocar, más tranquilo", agregó la promesa del fútbol galo y también del mundo.

A pesar que el futbolista de 19 años cuenta con redes sociales, se sabe que no suele ser muy mediático y siempre se comporta con perfil bajo cuando sus compañeros hacen videos.