Manchester United y AC Milan jugarán este miércoles un atractivo partido por la International Champions Cup. Este encuentro, que se jugará en el estadio Rose Bowl de Pasadena, empezará a las 10:00 p. m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO | EN DIRECTO por DIRECTV Sports y beIN Sports; además, puedes seguir el minuto a minuto ONLINE por larepública.pe.

El plantel del Manchester United ya lleva, aproximadamente, una semana en Estados Unidos, donde ha sostenido dos encuentros (Club América y San José Earthquakes), logrando dos empates y con un solo gol convertido.

Cabe precisar que el equipo comandado por José Mourinho no tiene a disposición a toda su plantilla, pues muchos de sus jugadores aún siguen de vacaciones tras participar en el Mundial Rusia 2018. Ellos son: Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marouane Fellaini, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Marcos Rojo, Victor Lindelöf, Ashley Young, David de Gea, Nemanja Matic, Fred y Phil Jones.

El delantero chileno Alexis Sánchez, de quien se dijo que no pisaría tierras norteamericanas, tuvo participación ante el San José y tal parece que estará esta noche con los ‘Red Devils’ para enfrentar a los ‘Rossoneros’.

Por su parte, el AC Milan solo ha tenido amistoso de pretemporada, y fue contra el Novara de Italia, al cual venció por 2-0. El ‘Rossoneri’ jugará la Europa League, pero tienen el sueño de volver a la Champions League, competición que han ganado en siete oportunidades.

Doppia sessione per i ragazzi di Gattuso alla vigilia dell'esordio nella #ICC2018 🔝

Coach Gattuso’s boys are getting ready for the clash against Manchester United 🔝#DevilsInUSA pic.twitter.com/POzXSjIIFG