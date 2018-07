La AS Roma no se ha tomado para nada bien el fichaje de última hora del FC Barcelona por el extremo brasileño Malcom y medita emprender acciones legales contra los azulgranas, según lo dio a conocer el Director Deportivo, Monchi.

"Ahora, dentro del club, estamos viendo nuestras opciones, viendo si es legal. Es cierto que no se firmó nada, pero hay muchos mensajes con los agentes y su presidente que al menos merece la pena evaluar", comentó Monchi, quien además contó con detalles lo que sucedió en la operación.

PUEDES VER Real Madrid vs Barcelona 2018-19: La Liga confirmó la fecha del Clásico español

Ayer lunes, parecía que todo estaba hecho: "A las cinco de la tarde llegamos a un acuerdo; con el agente, con el jugador y con el Girondins. Estaba hecho y teníamos permiso para que el jugador viajara a Roma para el reconocimiento médico. Había un vuelo programado a las nueve de la noche, que llegaría a las once. Estábamos tranquilos".

Luego, ambos clubes emitieron un comunicado oficial: "Una vez que llegamos al acuerdo con Burdeos, unos 30 minutos después, su presidente, Stephane Martin, me llamó para decirme que había muchos rumores sobre el acuerdo, y para ellos sería mejor hacerlo oficial. Todo estaba hecho, pero aproximadamente una hora después del anuncio, comenzaron a aparecer rumores sobre un nuevo interés de Barcelona. Es cierto que, hace unos días, éramos conscientes de que había clubes interesados, entre ellos el de Barcelona. Debido a esto, llegamos a un acuerdo lo más rápido posible: ya estaba hecho. Así que me sorprendió mucho cuando uno de los representantes del jugador me llamó para decirme que el Burdeos había retirado el permiso para que el jugador viajara a Roma".

L’#ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche pic.twitter.com/iQcKT6kCPn — AS Roma (@OfficialASRoma) 23 de julio de 2018

Monchi llamó al presidente del cuadro francés: "Me dijo que había llegado una oferta de Barcelona que era mejor que la nuestra y que si no subíamos la oferta no podríamos fichar al jugador. Le dije que teníamos un acuerdo, que habíamos hecho el trato, pero dijo que no se había firmado nada y que, a pesar de haber intercambiado algunos documentos para firmar, no se podía hacer nada. Informé a nuestro presidente y él me dio la luz verde para seguir adelante y hacer una nueva oferta que era mejor que la de Barcelona. Eso fue en contra de mi opinión, pero él insistió en que estaba dispuesto".

PUEDES VER Yerry Mina no viajó a la pretemporada con el Barcelona

Entonces la Roma ofreció más dinero: "Informé al presidente del Girondins que estábamos dispuestos a superar la oferta. Me dijo que teníamos que enviarlo oficialmente. A las 11 de la noche presentamos un documento formal con la oferta que el presidente Pallotta estaba dispuesto a hacer. Los agentes y el presidente de Burdeos me dijeron que si todo estaba acordado, hoy martes podríamos intercambiar los documentos y el jugador volvería a estar autorizado para viajar a Roma por la noche. Temprano esta mañana hablé con el agente de Malcom, Fernando García, quien tenía una reunión con el Burdeos prevista por la mañana para confirmar que todo estaba listo".

Sin embargo, el asunto se volvió a torcer: "Después de esa reunión, me sorprendió que los agentes y el Burdeos quisieran otra oferta mejorada, ya que el Barcelona estaba presionando para llegar a un acuerdo. Les dije que no, porque no queríamos entrar en una subasta: no podíamos seguir así, y ayer solo habíamos elevado nuestra oferta debido a la voluntad y el deseo de nuestro presidente. Así que así fue como terminó todo".

"Quiero decirle a nuestros aficionados que seguimos trabajando duro, trabajando para encontrar a un jugador que quiera venir a Roma que sea igual o incluso mejor que Malcom", finalizó.