Campeón en Rusia 2018 renunció a su selección por insólita razón

La selección de Francia logró levantar la Copa del Mundo después de 20 años. Los ‘Galos’ se coronaron campeones en Rusia 2018. Sin embargo, uno de los integrantes ‘bleus’ que logró el título decidió renunciar a seguir representando a su país en el deporte rey por una particular razón.

El defensa Adil Rami fue convocado por el director técnico Didier Deschamps para el certamen futbolístico. Sin embargo, el jugador de 32 años fue uno de los dos seleccionados franceses que no jugó ni un minuto en el equipo ‘Galo’, junto al tercer arquero Alphonse Areola.

A pesar de no haber entrado al campo de juego, Rami, de ascendencia marroquí, fue pieza clave para la selección de Francia desde octavos de final. El futbolista del Olympique de Marsella fue considerado el amuleto del equipo ‘Bleu’ por su bigote.

Antes de la final de la Copa del Mundo, Antoine Griezmann indicó que tocar el mostacho de su compañero “trae buena suerte. Lo hice antes de los otros partidos y lo haré en la final”. Adil Rami también reveló que “cinco o seis” jugadores de su selección tocaban su barba.

Haberse coronado campeón del certamen futbolístico no significó la continuidad del defensa francés. El ‘Galo’ anunció su renuncia a su selección después de ganar el título de Rusia 2018.

El motivo de Adil Rami para dejar el equipo ‘Bleu’ no solo sería por su falta de minutos con la camiseta de su país. La principal razón por sería para planear su boda con su pareja Pamela Anderson. La ex conejita Playboy lleva dos años de relación con el jugador. Incluso, ella lo acompañó durante su participación en el mundial. La diferencia de edad que tienen, de 19 años, no ha sido un problema para ambos.