Gareth Southgate está orgulloso de sus leones

San Petersburgo. Agencia

Inglaterra acabó cuarto en el Mundial Rusia 2018, pero el técnico Gareth Southgate no deja de enorgullecerse de su equipo.“Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. No nos hacemos ilusiones en cuanto a dónde estamos como equipo, hemos terminado en los cuatro finales, pero aún no somos un equipo de los top cuatro, lo sabemos y nunca nos hemos escondido detrás de eso”. Además, añadió que esta experiencia los enriquecerá para el futuro de la selección.