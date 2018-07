Medalla de honor

Son aplaudidos y elogiados, pero no es suficiente. Sonríen para la foto, pero ello es artificial porque la bronca se lleva por dentro. Bélgica obtuvo el tercer lugar del Mundial Rusia 2018, poco premio para una selección que con su juego deslumbró a todos los amantes del deporte rey.

Sin embargo, el fútbol no es justo, cuesta decirlo, pero no lo es. Los belgas, dentro del campo de juego, fueron dirigidos por su capitán Eden Hazard, quien puso su habilidad al servicio del espectáculo, contagiando a sus compañeros. Una selección que se ganó el rótulo de candidata al título luego de obtener una puntaje perfecto en la fase de grupos. Llegó hasta la semifinal sin necesidad de recurrir a los penales. Pero un error le costó caro y fue perder ante Francia 1-0. Ayer venció 2-0 a Inglaterra, un premio que no llama al consuelo porque su ambición era mucho mayor.

Los ‘Diablos Rojos’ presentaron un esquema de 3-4-2-1, apostando al juego agresivo en los contragolpes. Precisamente así llegó el ansiado gol a los 4’ del primer tiempo. Nacer Chadli escaló por la banda izquierda y realizó un centro que fue aprovechado por Thomas Meunier, quien conectó el balón y logró anotar el 1-0.

Los ingleses no habían aprendido la lección del encuentro que sostuvieron ambos países en la primera ronda, donde perdieron por la mínima diferencia. Una de las explicaciones podría ser que tuvo que realizar cinco cambios por lesiones y suspensiones, por ello sobrepobló el mediocampo, plasmando un esquema de 3-5-2, pero que no generó mucho peligro.

Ello no detuvo el ingenio de Bélgica. Ellos eran los dueños del balón y supieron tratarlo. Inclusive, Kevin De Bruyne y Thomas Meunier realizaron jugadas de lujo que Hazard remató, pero el arquero Pickford supo imponer su orgullo y detuvo la pelota.

Sin embargo, los belgas querían sellar su participación por todo lo alto y así lo hicieron. Tenía que aparecer el capitán y lo hizo. Hazard definió de manera magistral para anotar el 2-0 final. Marcó su tercer gol en este torneo.

Bélgica brilló y seguro no merecía la medalla de bronce sino la de oro.