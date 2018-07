Rusia 2018: Martín Liberman arremete contra Inglaterra tras perder el tercer lugar

Martín Liberman es conocido por ser un periodista que dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro, y hoy lo volvió a demostrar al pronunciarse sobre el cuarto puesto en el que quedó Inglaterra tras caer ante Bélgica por el Mundial Rusia 2018.

El polémico hombre de prensa arremetió contra los ingleses y sostuvo que no merecen la posición en la que terminaron en la Copa del Mundo.

"Tengo mis dudas con el Mundial de Inglaterra. Perdió con Bélgica las dos veces y también con Croacia en los 90’ y no pudo ganarle a Colombia. Solo le ganó a Túnez y a Panamá. Creo que es un engaño el lugar preponderante que tiene su cuarto puesto. En realidad no le ganó a nadie", publicó Liberman en su cuenta oficial de Twitter.

