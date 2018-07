Hazard insinúa que quiere marcharse del Chelsea al Real Madrid

Luego de conquistar el tercer lugar en el Mundial Rusia 2018 y ser uno de los puntos más fuertes de Bélgica, Eden Hazard ya piensa en su futuro y ha hecho un nuevo guiño al Real Madrid.

El atacante belga reconoció que quiere afrontar un nuevo reto en su carrera y parece que su etapa en Chelsea de Inglaterra llegó a su final.

"Después de seis maravillosos años en el Chelsea, podría ser hora de descubrir algo más", ha asegurado en San Petersburgo, donde anotó el 2-0 final sobre Inglaterra.

"Después de esta Copa del Mundo, puedo decidir si quiero quedarme o irme, pero el Chelsea tomará la decisión final, si me dejan salir. Ya conoces mi destino favorito. Me vincularon a todos los clubes. La próxima semana será el Bayern Múnich. Me río con eso. Ya sabes mi preferencia", señaló.

Cabe mencionar que el ex jugador danés Brian Laudrup contó que dialogó con Eden Hazard y que este le confesó que se iría al Real Madrid. "Hablé con Hazard hace unos días, y me dijo que se va al Real Madrid. Creo que tal vez puede ser bueno para él y para el Real Madrid. Es un jugador de clase mundial", aseveró.