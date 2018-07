Momentos eternos

Cada fanático tiene su colección particular de nostalgias futbolísticas. De momentos estelares. Protagónicos y antológicos. Sobre todo si se trata de una Copa del Mundo donde los relatos se hacen eternos y casi mágicos. Rusia 2018 no ha sido la excepción, pues en 30 días a puro fútbol hubo escenas que los hinchas recordarán por los siglos de los siglos. Los guardarán en ese cofrecito de recuerdos que se empezó a abrir en Uruguay 1930 y no se cerrará hasta que la pelota deje de rodar.

Nadie podrá borrar de su mente la vuelta de Perú a un Mundial después de 36 años, a pesar de que no avanzó a la siguiente fase. O el uso por primera vez del VAR, o la eliminación en la primera ronda del campeón vigente, Alemania. Ni que decir de los goles de Harry Kane, el grito de batalla de Croacia, la quinta Copa jugada por el mexicano Rafa Márquez, las lágrimas de Neymar o de repente lo mal que se puso Diego Armando Maradona en uno de los palcos del estadio.

Demasiadas escenas, muchas anécdotas, tantos relatos para contar y darle gracias al fútbol y su magia. Por eso La República los invita a vivir estos momentos, tan gratos y amargos, a través de esta galería. Imperdible.