Rusia 2018: FIFA se pronunció sobre casos de dopaje en el Mundial

La FIFA confirmó que no se dio ningún caso de dopaje positivo en los más de 2 mil controles antidopaje efectuados desde enero de este año y en lo que va del Mundial Rusia 2018.

Mediante un comunicado la FIFA señaló que el programa puesto en marcha este año, junto con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ha sido el mayor desarrollado para una Copa del Mundo.

"Cuando la Copa del Mundo de Rusia 2018 llega a su fin, la FIFA está en medida de anunciar que los resultados de análisis antidopaje efectuados antes y durante la competición han dado resultado negativo", apuntó el órgano rector del fútbol en un comunicado.

La FIFA estableció un grupo de pruebas preliminares para más de mil 500 jugadores que eran potenciales participantes en el Mundial de Rusia, para lo que se trabajó también en contacto con las organizaciones nacionales antidopaje y las federaciones, lo que incrementó los controles.

Para el Mundial todos los jugadores participantes fueron sometidos a controles sorpresa antes de la competición y durante la misma, tanto después de partidos como en días sin encuentros.

