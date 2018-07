La caída de Inglaterra en semifinales contra Croacia ha resultado un duro golpe y es que luego de ir ganando por 1-0, terminaron perdiendo en el tiempo suplementario.

Pero los ingleses nunca dieron por perdido el partido, sabían que el empate podía llegar en cualquier momento, así que no pensaron en desperdiciar un solo segundo desde que Mario Mandzukic puso 2-1 y les quitaba la posibilidad de obtener la Copa del Mundo por segunda vez en su historia como en 1966.

Así lo captaron unas imágenes realizadas desde lo alto de las tribunas donde tres jugadores ingleses pusieron la pelota en medio de la cancha y rápidamente intentaron realizar un ataque frente al solitario arquero croata Daniel Subasic, pues todos los demás jugadores celebraban la hasta entonces parcial victoria en un lado del campo.

Sin embargo, el juez del encuentro, el turco Cüneyt Cakir, pitó para invalidar la acción pues él no había ordenado aún el reinicio de las acciones. Los futbolistas de la selección de Inglaterra que maquinaron el fallido ‘golpe’ fueron identificados como Jesse Lingard, Marcus Rashford y el mismo capitán Harry Kane.

Los dirigidos por Gareth South habrían intentado aplicar lo que se conoce como la "regla del saque inicial", en el que se puede reiniciar el partido si todos los jugadores del equipo contrario están fuera de la cancha, como fue el caso en el duelo de España y Portugal donde José Fonte se quedó al lado de la línea interior de la cancha mientras sus otros compañeros celebraban el tercer gol de Cristiano Ronaldo.

England tried to kick off & score when Croatia were celebrating their 2nd goal...



..even if they would have scored, it would have been ruled out as Rashford was offside when Lingard passed!#WorldCup #ENG #CRO pic.twitter.com/aCOOjX5w9R