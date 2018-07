Federación croata de fútbol envía gracioso mensaje tras clasificar a la final

Croacia fue un centro de algarabía el día de ayer luego que su selección de fútbol venciera a Inglaterra y lograra el ansiado pase a la final del Mundial Rusia 2018. Las postales provenientes de la capital Zagreb muestran el enorme júbilo que aún embarga a los croatas.

Por ello, la Federación Croata de Fútbol no ha parado de postear publicaciones en sus diferentes redes sociales, como en el caso de su cuenta de Twitter donde dio los buenos días a su país y de paso les envió un jocoso mensaje indicándoles que el pase a la final es realidad y no un sueño.

“Buenos días. No, ustedes no están soñando. Croacia está en la final de la Copa del Mundo”, fue el tuit que la CFF publicó desde muy temprano.

☀️ Good morning!

😴 No, you were not dreaming.

🏆 #Croatia is in the #WorldCupFinal!#FlamingPride #WorldCup #Vatreni🔥 pic.twitter.com/68lJGaYK8Z