LOS SOVIETSDEL FÚTBOL

La final de este domingo es el inicio. Cierto, de un nuevo fútbol impuesto en Rusia con plusvalía. ¿Cuál? El del sobreprecio de la tacañería. No obstante, la sólida Francia recibirá a la heroica Croacia que ayer derrotó a los ingleses en una nueva muestra de coraje e inteligencia.

Cierto, los ingleses inventaron el fútbol, luego lo vulgarizaron, y ayer lo profanaron. Y en un partido poco higiénico pero intenso, con un gol de vestuario de Inglaterra y luego con una demostración de abnegación, los croatas lo empataron y lo voltearon. Y Modric no estaba en el partido y en el ST despertó. Se fueron a la prórroga (la tercera seguida de Croacia) y muy poquito antes del final, lo ganaron.

¿Y el fútbol? Me explico, hoy cambió: El mejor ataque es la defensa. O el mejor delantero es el arquero. ¿Y la posesión del balón? No es prioridad. En Francia, que baila al ritmo que le toquen, por ejemplo Pogba es quien más contacto tuvo con la pelota (78,9 toques por partido), lo sigue Kanté (76,8). Es toque, no traslado ni posesión.

Los de Deschamps contra Bélgica jugaron su sexto partido de manera diferente. Pragmatismo, solidez defensiva y velocidad en las transiciones. Pero su seriedad jamás renunció a tirar tacos y con Mbappé, un elegante verdugo siniestro, demostró que si ha llegado a su tercera final es porque fue el mejor de 30 equipos hoy.

La gloria de esta final del domingo será el premio al juego de la praxis eficaz. Y será recordado este mundial de Rusia por haber hecho de las estrellas, obreros en los soviets de las fábricas del fútbol.