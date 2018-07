La conmovedora dedicatoria de Pogba a niños rescatados en Tailandia

Francia es la primera clasificada a la final de Rusia 2018, los ‘Bleus’ vencieron 1-0 a Bélgica en un emocionante partido donde ambos mostraron su poderío. Pero, así como el mundo estuvo expectante del mayor torneo futbolístico, también lo estuvo para el rescate que se llevaba en las cuevas de Tham Luang en Tailandia, donde 12 niños y un adulto quedaron atrapados.

El equipo de fútbol tuvo que soportar la hostilidad de las grutas por más de 15 días, desde el 23 de junio no vieron la luz del día y conforme pasaban los días la operación de salvaguarda se hacía cada vez más difícil por la complejidad del clima y la geografía, condicionadas por las lluvias del monzón que podían inundar la cavidad en la que las trece víctimas se encontraban. Felizmente, todos ellos pudieron salir gracias a un grupo de buzos experimentados que contó con apoyo internacional.

Tras conocerse la buena noticia del éxito de la operación y el buen estado de salud de todos los implicados, el francés Paul Pogba les dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde los llamó héroes y les dedicó el triunfo.

“Esta victoria va para los héroes del día, bien hecho chicos. Ustedes son muy fuertes”, escribió el centrocampista en la mencionada red social.

Asimismo, en las redes sociales pudo leerse que otros jugadores se pronunciaron sobre el admirable rescate y la fortaleza de los niños, como es el caso del español Sergio Ramos, quien felicitó a los rescatistas colocó una imagen caricaturizada de ellos.

“Enormemente feliz por los ‘jabalíes salvajes’ y por el enorme trabajo humano que ha hecho posible el rescate”, escribió el jugador del Real Madrid en Twitter.

Enormemente feliz por los jabalíes salvajes 🐗 y por el enorme trabajo humano que ha hecho posible el rescate.

Enormously happy for the Wild Boars 🐗 Such a great human effort to make the rescue possible.#ThamLuangCave pic.twitter.com/tjoKfFlXj1