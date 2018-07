Cristiano Ronaldo: club italiano declara a Messi como el mejor de la historia

El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus revoluciona el fútbol italiano y los clubes rivales de la Vieja Señora no se quedaron tranquilos. Apenas se oficializó la llegada del luso a la Serie A, la Roma lanzó un peculiar post en sus redes sociales.

A modo de troleo, el cuadro de la loba comenzó una campaña contra CR7 al publicar una serie de curiosas imágenes donde aparecen Lionel Messi y Francesco Totti, este último ídolo en el club de la capital italiana.

"The King of Rome ante the GOAT", fue lo que escribió la Roma, junto a cuatro fotos en las que se pueden ver al emblema romana y el "archirrival" futbolístico de CR7.

The King of Rome and the GOAT 👑🐐 pic.twitter.com/Jav7OLjHaR — AS Roma English (@ASRomaEN) 10 de julio de 2018

El significado de las siglas G.O.A.T. (“Greatest of all times”, en inglés; y en español, "el mejor de todos los tiempos") de inmediato dio que hablar en las redes sociales y fue tomado como una provocación por la hinchada bianconera.

Si bien no hay referencia explícita sobre Cristiano Ronaldo ni Juventus , se desprende que se hizo alusión a la rivalidad entre Lionel Messi y el crack portugués, donde la Roma dio a conocer su favoritismo.

La Roma finalizó en la tercera colocación en el torneo local, a 18 puntos de distancia del campeón Juventus, pero logró llegar a semifinales de la Champions League eliminando precisamente a Messi y el Barcelona.