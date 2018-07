Courtois tras la derrota ante Francia: "Hubiera preferido perder contra Brasil"

Muy dolido por la eliminación. Thibaut Courtois se mostró enfadado por la manera en que Bélgica cayó este martes ante Francia. El arquero no tuvo palabras de felicitaciones sobre los franceses y los señaló de hacer anti-fútbol.

"Su delantero siempre estaba a treinta metros de la portería, algo que nunca he experimentado con el Chelsea. Hubiera preferido haber perdido contra Brasil, un equipo que se atreve a jugar al fútbol y que podría ser mejor que nosotros. Francia no lo es", manifestó el belga en declaraciones que recoge el diario As de España.

Para Courtois el árbitro del partido tampoco tuvo una buena labor. Señaló que cometió errores graves en el encuentro.

"El colegiado no pitó bien en absoluto. Los franceses perdieron demasiado tiempo y cometió un error grave en la falta de Hazard en la frontal del área".

El arquero del Chelsea de Inglaterra evitó varias veces los remates al arco que realizaban Griezmann y Mbappé. Para el belga en el ataque estuvieron descuidado.

"En los primeros 25 minutos hemos estado demasiado ansiosos. Teníamos un poco de respeto por la velocidad de Mbappé. Fuimos encontrando espacios a la derecha con Chadli, pero en ataque estábamos un poco descuidados", sostuvo.