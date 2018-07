Rusia 2018: El noble gesto de jugador inglés con los niños rescatados en Tailandia

Un crack en la cancha y una buena persona fuera de ella. El defensor de la selección de Inglaterra, Kyle Walker, anunció a través de sus redes sociales, que enviará un regalo muy especial a los 12 niños que fueron rescatados luego de quedar atrapados en una cueva en Tailandia.

Cabe recordar que los menores son parte de equipo de fútbol juvenil del país del sudeste asiático, y fueron rescatados luego de permanecer 18 días en la oscuridad. Este drama , que ha conmovido al mundo entero, llegó a oídos de la estrella de la selección inglesa, quien no fue indiferente ante la noticia.

"Maravillosa noticia que todos los chicos de Tailandia estén fuera de la cueva sanos y a salvo. Me gustaría mandarles camisetas a todos ellos. Alguno que me pueda pasar la dirección de los chicos", escribió el jugador del Manchester City. De inmediato, sus seguidores le dieron la dirección de la Asociación de Fútbol tailandesa y el hospital al que fueron trasladados la mayoría de los niños.

Amazing news that all of the Thai kids are out of the cave safely! I'd like to send out shirts to them! Is there anyone who can help with an address? @England pic.twitter.com/pQYwW4SPh7