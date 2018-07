Cristiano Ronaldo: su fichaje por la Juventus 'arruinó' portada de FIFA 19

El fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus ha causado conmoción en el mundo del fútbol y también en otras áreas. Esto también provocará horas extra para otros trabajadores. Concretamente, los de la famosa empresa de videojuegos Electronic Arts.

La empresa publicó el pasado siete de junio la primera imagen del videojuego FIFA19, protagonizada por Cristiano Ronaldo vestido con la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada. Así, todo parecía indicar que el portugués iba a ser la imagen principal del videojuego e incluso era protagonista del primer trailer.

EA no ha anunciado qué medida tomará al respecto, pero hay algunas posibilidades de solución. Según la compañía el acuerdo es con el jugador y no con el club madrileño, por lo que quizá solo veamos un cambio de equipación, variando el vestuario al de la Juventus o al del equipo nacional de Portugal.

Otra posibilidad es cambiar a CR7 por otro jugador, pero eso demandará más tiempo y una modificación a todo el marketing del videojuego.

El año pasado a la compañía japonesa Konami le tocó cambiar la portada de PES 2018, donde aparecían varios jugadores del FC Barcelona como Messi, Luis Suárez, Iniesta o Neymar. Cuando este último se fue al Paris Saint Germain, se tomó la decisión de dejar en la portada solo a Suárez.

FIFA 19 llegará el próximo 28 de septiembre a PC, PlayStation 4, Xbox One y PC. Además del juego estándar, habrá una Champions Edition e incentivos por la reserva del juego.

Champions Rise on September 28th. This is #FIFA19. @ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/YHkvbDkg2F