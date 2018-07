Presidente de la Juventus arribó a Grecia para reunión con Cristiano Ronaldo

Faltarían pocas horas para que Juventus asegure el fichaje de Cristiano Ronaldo. El portugués estaría desvinculándose de Real Madrid y pasará a ser el nuevo delantero del club de Turín para la siguiente temporada. La operación se daría en Grecia.

El luso se encuentra en el país balcánico, en la península del Peloponeso, de vacaciones con su familia después de haber quedado eliminado del Mundial Rusia 2018 junto a su selección. Esta mañana, el presidente de la 'Vecchia Signora', Andrea Agnelli, arribó a la ciudad griega Kalamata, desde Pisa, en un jet privado para acordar la incorporación y presentación del jugador merengue al club italiano.

Se especula, además, que el portugués viajaría mañana junto a Agnelli para confirmar los rumores de su traspaso. La semana pasada, Cristiano Ronaldo se conversó con el técnico Massimiliano Allegri y el director ejecutivo Giuseppe Marotta. Incluso, ‘Beppe’ señaló, sobre el tema, que “pronto habrá noticias”.

WORLD EXCLUSIVE: Pictures of Juventus president this morning at Pisa airport leaving for Kalamata, Greece, to meet Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IMdutAOjHq