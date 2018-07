¿'Chemo' del Solar volvería a dirigir a la selección peruana?

José Guillermo del Solar tuvo un paso para el olvido al frente de la selección peruana. Con él, la 'Bicolor' quedó última en las Eliminatorias para Sudáfrica 2010 y con un plantel roto.

En una entrevista con FOX Sports Radio Perú, el ahora entrenador de César Vallejo recordó cómo fue su paso por la Videna.

"Yo pensé que podría ser capaz de generar compromiso en los futbolistas pero lamentablemente no fui capaz de generar ese compromiso. Yo en su momento no vine a la selección peruana porque no me sentía bien y preferí renunciar que venir sin compromiso. Para mí fue un golpe muy duro el no poder lograr eso", dijo 'Chemo'.

En su etapa al frente de la 'Bicolor' se dio el polémico escándalo del Golf Los Incas y él tuvo que separar a varios pesos pesados del equipo por conducta.

"Yo tomé una decisión que pensé que era la correcta en su momento y me tuve que comer muchos golpes. Al principio los directores de la FPF apoyaron la decisión que tomé pero pasaron los meses y varios de eso directivos comenzaron a darse vuelta", aseguró.

En otro momento 'Chemo' analizó el presente de la selección peruana y de la Federación Peruana de Fútbol. "Han sido muchos años de duros golpes y eso creaba poca aceptación a los técnicos. A los peruanos que les tocó no les fue bien, a algunos extranjeros tampoco. Es bravo, es duro, la FPF en estos últimos años ha mejorado el trabajo. Eligieron con muy buen criterio a Juan Carlos Oblitas y se logró blindar un poco más a Ricardo Gareca ", añadió.

Ante la incógnita sobre le futuro de Ricardo Gareca, ¿se volvería a poner el buzo de entrenador si se lo llegasen a pedir? "No volvería a dirigir a la selección peruana. Mi experiencia fue tan negativa que sinceramente no me metería en un sitio así", aseveró.