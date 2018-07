¡Oficial! Luis Enrique es el nuevo entrenador de la selección española

La selección española tiene nuevo entrenador. El DT de la ‘Roja’, Fernando Hierro, había renunciado a su cargo, al igual que al puesto de director deportivo, después de dejar al equipo ibérico eliminado de la Copa del Mundo en definición de penales frente a Rusia por octavos de final. Tras su dimisión, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha contratado a un nuevo director técnico.

La RFEF eligió este lunes a Luis Enrique Martínez como en nuevo entrenador de España. Su contrato es por dos años, donde disputará la Liga de Naciones y la Eurocopa 2020 y sus eliminatorias.

El presidente de la federación ibérica, Luis Rubiales, indicó que el español “Ha sido relativamente sencillo llegar a un acuerdo con él, porque él quería ser seleccionador nacional. Tenía ofertas muy importantes a las que no podíamos llegar y él ha puesto mucho de su parte”. Añadió que “él cumple todos los parámetros desde los criterios de la dirección deportiva”. El ex entrenador del FC Barcelona, Celta de Vigo y AS Roma llegará a la ‘Roja’ junto a su comando técnico, que lo presentará la próxima semana.

Los títulos que tiene Luis Enrique son con el club catalán, donde consiguió la Champions League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes en el 2015, además de obtener por tres años consecutivos la Copa del Rey, dos veces la Liga Santander y en una ocasión la Supercopa de España.

En el Twitter de la selección española lo presentaron con un recuerdo de su pasado vistiendo la camiseta nacional, donde jugó 62 partidos y anotó 12 goles, además de disputar tres mundiales y ganar los juegos olímpicos de Barcelona 1982.

La llegada de Luis Enrique se produce tras la renuncia de Fernando Hierro, quien asumió la dirección técnica después de que la RFEF despidiera a Julen Lopetegui del cargo, a dos días de iniciar Rusia 2018, por firmar contrato con el Real Madrid.

La federación española también designó a José Francisco Molina como nuevo director deportivo de la entidad futbolística. El entrenador indicó que “se abre un nuevo periodo con ilusión. Hay que cambiar cosas”.