La presidenta que se metió a la cancha

Sochi. Agencia

Quien pensaba que los mandatarios de diferentes países no tienen tiempo para ver y disfrutar del fútbol -y de la Copa del Mundo- no podrían estar más equivocados. Un claro ejemplo es Kolinda Grabar-Kitarovic, la presidenta de Croacia que el sábado bailó, gritó y saltó como una aficionada más.

Ella se mezcló entre las camisetas ajedrezadas de su selección en el partido de cuartos de final ante Rusia, disfrutando del enfrentamiento desde su palco, acompañada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Disfrazada con un traje de plebeya, esta mujer de 50 años es, según la revista Forbes 39°, la mujer más poderosa del planeta y, además, en el 2015 se convirtió en la primera fémina en ser la presidenta de Croacia y la más joven de ese país.

Además de triunfar en la política, la popularidad de Grabar-Kitarovic escaló hasta las nubes cuando recorrió las calles de la ciudad rusa de Sochi para alentar a su selección por segunda vez, la primera fue en Nizhni cuando los dirigidos por Zlatko Dalic vencieron a Dinamarca por octavos de final. “Me gusta estar aquí como una hincha más. Cuando animo al equipo me gusta hacerlo de una manera que a veces puede ser un poco inapropiada en la zona vip, ja. Pero esta noche me han permitido llevar los colores nacionales. La FIFA y los anfitriones me lo permitieron. Esto me hace feliz”, reveló la presidenta de Croacia para la prensa... ¡en la zona mixta!

Pero claro, la celebración no acabó ahí. Kolinda Grabar-Kitarovic, la más fanática de las fanáticas, la misma que le regaló una camiseta de Croacia al presidente Mauricio Macri en su visita a la Argentina, bajó a los vestuarios de los jugadores para darles un saludo personalmente. El aroma a sudor, jugadores semidesnudos o los cánticos frenéticos de los once que consiguieron la victoria no la intimidaron, es más, ella se les unió. Se vio a una dichosa Kolinda Grabar-Kitarovic abrazando y felicitando con orgullo a Luka Modric y demás jugadores que estaban impresionados por la presencia de esta autoridad en un lugar tan íntimo. Videos del momento son la prueba cuando Kolinda, al centro del grupo, saltaba y festejaba junto a los jugadores croatas tras este triunfo que los acerca cada vez más al título del torneo. La selección de Croacia llegó a un punto de éxtasis que no tiene retorno: pues todo el país y sus mandatarios se encuentran de fiesta.

El fútbol no discrimina, le puede gustar hasta al más pequeño y terminar en la presidenta de un país, que se dio un tiempo para ir a apoyar a su selección y vivir la experiencia mundialista en carne propia, como una hincha más.

Zlatko Dalic

Técnico

“Rakitic y Modric son una misma alma cuando juegan con Croacia. Estoy orgulloso de todos mis jugadores”.

Luka Modric

Centrocampista

“¡Mostramos al personaje otra vez! Estamos en las semifinales, disfrutaremos del juego”.