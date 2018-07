El baile de los que sobran

El Mundial de las sorpresas le dicen y con razón. Rusia 2018 dejó en evidencia que no existen los favoritos. Alemania, vigente campeón, llegaba con grandes pergaminos buscando repetir el plato de Brasil 2014. Sin embargo, los teutones realizaron una de sus peores campañas en la historia y terminaron coleros en su grupo. Sobre ellos recaía la maldición de la Copa Confederaciones: toda selección que ganó ese título nunca pudo quedarse con el Mundial. Hasta ahora una realidad.

Pero si de realidades hablamos, la de Argentina es más que preocupante. No eran candidatos porque no había colectivo ni idea de juego clara, pero por el simple hecho de tener a Lionel Messi pensaron que podían aspirar al trono. La ‘Pulga’ no pudo solo, nadie puede. Situación similar vivió Cristiano Ronaldo, quien se puso a Portugal a la espalda pero se encontró con una muy trabajada Uruguay.

Brasil era la gran esperanza sudamericana. Tite tenía un grupo consolidado y había recuperado a su máxima estrella, Neymar, para llegar al hexacampeonato que, de momento, seguirá siendo un sueño por otros cuatro años. Un sueño que se convirtió en pesadilla para España. La ‘Roja’ se regresó a casa dejando una decepcionante imagen bajo el mando de un improvisado Fernando Hierro.

Se rompió la relación DT, jugador y directiva

1 Sin técnico

Jorge Sampaoli nunca encontró el equipo a pesar de que cambió de sistema infinidades de veces y además de probar cientos de jugadores. Estos le doblaron el brazo y perdió la poca autoridad que le quedaba. No lo dejaron o no pudo hacer el recambio que la ‘Albiceleste’ necesitaba antes de Rusia 2018.

2 ¿Y Messi?

La gran figura argentina apareció solo contra Nigeria, donde anotó su único tanto en los cuatro partidos que jugó en el Mundial. La ‘Pulga’ no fue el salvador que esperaban en el país gaucho y es uno de los principales señalados tras la eliminación. Hay que señalar que tampoco tuvo el apoyo requerido en un deporte colectivo.

3 El problema AFA

La AFA no conoce de procesos largos (ocho técnicos en 13 años). Martino asumió el equipo tras la salida de Sabella, llegó a dos finales de Copa América, ambas las perdió y se fue. Bauza estuvo unas cuantas fechas de Eliminatorias y lo echaron. Hoy a Sampaoli le están buscando una salida. Aquí influyen los dirigentes .

La magia no llegó a su máximo esplendor

1 Ausencias claves

Pese a tener un gran colectivo, hubo bajas que pasaron factura. Dani Alves una de ellas, pues ni Danilo ni Fagner estuvieron a la altura. Casemiro no jugó ante Bélgica –suspensión- y los europeos se pasearon ante un flojísimo Fernandinho.

2 No hay diferente

Willian era llamado a marcar la diferencia, pero el extremo solo brilló ante México y luego pasó desapercibido. Gabriel Jesús, un caso aparte: disputó los cinco partidos de Brasil y en ninguno pudo celebrar un gol.

3 Estrella sin luz

Neymar llegó con lo justo al Mundial tras recuperarse de una lesión en el quinto metatarsiano. Estuvo casi 100 días fuera de las canchas y no alcanzó su mejor versión. En más de una ocasión pecó de individualista y estuvo más tiempo en el suelo.

El campeón hizo un papelón en Rusia

1 Bajo nivel

Jugadores que fueron claves en la obtención del título en Brasil 2014 estuvieron muy por debajo de su nivel: Thomas Muller, Sami Khedira y Mesut Ozil, entre otros, quedaron en deuda. El único que se salvó fue Toni Kroos, el mejor de su país.

2 Falta de gol

Esta vez los teutones no tuvieron a Miroslav Klose, goleador histórico de los mundiales. Timo Werner, figura en ascenso y titular indiscutible, no estuvo acertado de cara al arco y Mario Gómez tampoco fue la solución.

3 Predecibles

México, Suecia y Corea del Sur los pusieron contra las cuerdas. Joachim Low no supo reaccionar y su equipo perdió sorpresa. En defensa dieron muchas licencias y dejaron expuesto a Manuel Neuer.

Portugal se fue sin pena ni gloria

1 Dependencia

El ataque de Portugal fue Cristiano Ronaldo. El luso anotó cuatro goles –hat-trick a España y uno a Marruecos- pero no contó con el soporte de un colectivo. Ni Goncalo Guedes ni André Silva pudieron complementarlo.

2 La propuesta

El conjunto de Fernando Santos se siente cómodo cuando el rival toma la iniciativa y ellos esperan, defienden primero para luego atacar, como contra España y Marruecos, pero cuando los papeles cambian les cuesta. Ante Irán y Uruguay quedó demostrado.

3 Consolidación

Individualmente, Portugal tiene buena materia prima como Bernardo Silva, Gelson Martins, Joao Mario y los propios André Silva y Goncalo Guedes. No obstante, el escenario los terminó por absorber y no destacaron.

Lo perdió antes de comenzar a jugarlo

1 Cambio de DT

A dos días del inicio de la Copa del Mundo, Julen Lopetegui fue cesado de su cargo. ¿Motivo? Su fichaje anunciado por el Real Madrid. Ese cambio brusco afectó al grupo y Fernando Hierro no fue la solución.

2 La posesión

España tuvo la pelota más que nadie en Rusia, pero esta vez careció de ideas en los metros finales. Muy pocas pelotas le llegaron a Diego Costa e Iago Aspas, quienes igualmente se las arreglaron para anotar.

3 Sin destacado

Isco, Asensio, Busquets, David Silva y hasta el propio Andrés Iniesta –que terminó renunciando a la selección- no destacaron. Los relevos tampoco tomaron la posta.