Maradona criticó a Brasil y Neymar tras ser eliminados de Rusia 2018

Diego Armando Maradona analizó en su programa 'La hora del Diez' la eliminación de Brasil en el Mundial Rusia 2018 luego de la derrota ante Bélgica y advirtió que a la 'Canarinha' le falta un recambio generacional.

"Me parece que Brasil no tuvo el recambio emocional. Los brasileros estaban tan acostumbrados a empezar a ganar que era 'en cualquier momento cae'. Cayó el primero de Bélgica y ahí no pudieron levantar cabeza", sostuvo Maradona.

El exjugador argentino además opinó de forma irónica sobre la situación de Neymar y sus constantes simulaciones en las faltas que le hacían.

"Neymar buscaba pero creo que hubo una advertencia por parte de la FIFA porque vimos a un Neymar increíblemente casi todo el partido parado. Se habrá caído dos veces cuando estábamos acostumbrados a verlo 20. Me pareció justo el resultado (ante Bélgica)", sentenció.

Las semifinales del Mundial se jugaran solo entre europeos. Ningún sudamericano pudo acceder a esta instancia del torneo.