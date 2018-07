Selección de Brasil fue recibida entre aplausos en Río de Janeiro [VIDEO]

La selección de Brasil, luego de su participación en el Mundial de Rusia 2018, arribó este domingo con una parte de su plantel al aeropuerto de Río de Janeiro en un vuelo procedente de San Petersburgo, que hizo una escala previa en Madrid.

Miembros del comando técnico y jugadores como Casemiro, Douglas Costa, Gabriel Jesús, Jerome, Philippe Coutinho y Taison fueron recibidos entre aplausos por un reducido grupo de hinchas, quienes más de allá de expresar su molestia por caer 2-1 ante Bélgica, les brindaron todo su apoyo.

#TyCSportsMundial Tite y jugadores de la Selección de Brasil fueron aplaudidos en su llegada al aeropuerto de Río de Janeiro pic.twitter.com/vGN4qHRDir — TyC Sports (@TyCSports) 8 de julio de 2018

Los fanáticos también esperaban ver a la estrella Neymar; sin embargo, el delantero de 26 años prefirió quedarse en Europa para disfrutar de sus vacaciones.

Adenor Leonardo Bacchi "Tite" fue uno de los que compareció ante los medios de comunicación que esperaban a la selección brasileña en el aeropuerto desde muy temprano. Según los medios cariocas, el técnico de 57 años habría recibido una invitación de la Confederación Brasileña de Fútbol para permanecer en el cargo.

"Tengo orgullo de poder transmitir alguna cosa buena. Solo (quiero) retribuir el cariño que nos están proporcionando. Quiero de corazón agradecer a los aficionados”, dijo Tite.

"Hace dos años Brasil corría el riesgo de no clasificarse y ahora estamos como favoritos. Hay muchas cosas buenas y no es el fin de una era. Tenemos que valorar", manifestó el volante Casemiro, quien también en defensa de Fernandinho, autor del autogol para el 1-0 en el Brasil vs. Bélgica.

"Cuando pierde, pierde todo el mundo; cuando gana, gana todo el mundo. Tuvo mala suerte en la jugada, pero en los otros partidos demostró su disposición. Es un gran jugador, todos confiamos en él, pero es fútbol", señaló el jugador del Real Madrid.