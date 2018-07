La tristeza ‘o mais grande’

Sochi. AgenCia

Aún la herida no cierra. Sigue abierta y sangra. Así se puede describir lo que vive Brasil tras su eliminación del Mundial Rusia 2018. Y como era de esperarse, la prensa del país de la samba lo hace saber a todo el planeta fútbol. Como señala O Globo, “La derrota fue una lección dolorosa: nadie es imbatible”. Eso sí, en el subtítulo se añade que “a diferencia de 2014, esta vez la selección cayó de pie”. Por su parte, Globoesporte recuerda el apodo de la selección belga y titula “Qué diablo”, y Fox Sports Brasil reconoce que “Bélgica aprovechó el apagón del primer tiempo”.

Cabe señalar que en todas las primeras planas aparece la imagen de un Neymar sufriendo en demasía.

Justamente Neymar, ni corto ni perezoso, escribió en sus redes sociales lo que sintió tras perder ante los ‘Diablos Rojos’ y quedar eliminados de Rusia 2018.

“Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera, el dolor es muy grande porque sabíamos que podríamos llegar, sabíamos que teníamos condiciones de ir más allá, de hacer historia... pero no fue esta vez”, apuntó el as del PSG, quien luego agregó: “Es difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar al fútbol, ​​pero estoy seguro de que Dios me dará fuerza suficiente para hacer frente a cualquier cosa, así que nunca dejaré de agradecer a Dios, incluso en la derrota ...”.