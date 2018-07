El símbolo del gol y la igualdad

Es el niño de oro de Francia y del mundo, dueño de una gambeta de ensueño, su velocidad puede alcanzar los 34.3 km/h, fue el verdugo de Argentina y Perú en esta Copa del Mundo y muchos confían que será el sucesor de Thierry Henry. Kylian Mbappé es candidato a convertirse en el mejor jugador de Rusia 2018 y principal arma para que su selección conquisté su segundo mundial.

‘Kiki’, como lo llaman sus compañeros franceses, no había nacido cuando su país se consagró campeón de mundo en Francia 1998. Recién llegó al mundo el 28 de diciembre de ese año. No sabía que en este país tan agobiado por las tensiones identitarias, como ahora, fue un triunfo que reconcilió a la república.

Por eso Mbappé es considerado como el símbolo de una Francia unida. Su madre es de origen argelina y su padre camerunés, ambos fueron deportistas. Kylian empezó a enamorarse de la pelotita desde muy pequeño, siempre se lo veía en las calles de su ciudad, Bondy, con una pelota de trapo.

Quizás por eso Jean-François Suñer, director deportivo de AS Bondy, se dio cuenta de que ‘Kiki’ podría ser una estrella , “Cuando lo vi con la pelota en los pies, me di cuenta que es un talento natural. Kylian tenía 5 años y no dudamos en ayudarlo, no nos equivocamos”, señaló el dirigente para un medio español.

A los 14 años Mbappé pudo cumplir uno de sus sueños, conocer a su ídolo Cristiano Ronaldo. Zinedine Zidane lo llevó a Madrid para que conozca las instalaciones del club merengue, con la intención de que se quede, pero Kylian rechazó la propuesta. “Al final no me uní porque quería seguir en mi país, no quise salir tan temprano”, indicó el jugador.

Pues las personas cercanas al futbolista francés señalan que al goleador no le interesa el dinero, por eso rechazó ofertas millonarias de Manchester City y del cuadro español. “Es ante todo un apasionado del fútbol; él lo ama verdaderamente. Lo que le interesa es el desafío deportivo, ganar títulos.”, comentó uno de sus amigos.

Sus padres le enseñaron que antes del deporte está la educación, por eso Kylian, en sus tiempos libres, la pasa con su familia. A los 16 años terminó su bachillerato en ciencia y tecnología, management y gestión.

“Es un chico estable, fácil de manejar, que hace todo para tener éxito en lo que sabe. No me sorprende su éxito. Su filosofía es la de jugar bien al fútbol”, explicó Ludovic Batelli, seleccionador de Francia sub-19.

Esta es la historia de un niño que enamoró al mundo con su humildad y talento. Kyliam Mbappé la esperanza de Francia y de la igualdad.