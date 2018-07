Inglaterra vs Suecia VER EN VIVO: cuartos de final de Rusia 2018 | GUIA TV

Inglaterra quiere seguir su camino hacia la gran final del Mundial Rusia 2018 y ahora tendrá en frente a Suecia, selección sorpresa del certamen. Cotejo válido por los cuartos de final se jugará este sábado (9:00 a.m. EN VIVO ONLINE por Televisa, Telemundo, Telecinco, SVT) en el Samara Arena.

Ambas selecciones se han enfrentado en 24 oportunidades, en las que los 'Tres Leones' se han impuesto en ocho con una victoria, perdido siete y empatado nueve.

Los ingleses superaron por penales (4-3) a Colombia, mientras que los suecos superaron por la mínima diferencia a Suiza para meterse entre los ocho mejores.

“Creo que siempre los hemos subestimado. Tienen buenos jugadores, y tienen una forma clara de jugar. Son un equipo sangrientamente difícil de enfrentar”, destacó en la antesala el técnico Gareth Southgate.

Harry Kane es el máximo goleador del Mundial con seis anotaciones.

"Ahora nos toman en serio, los jugadores son muy fieles a esta idea de juego y eso me alegra", agregó su homólogo Janne Andersson tras conseguir su boleto a esta instancia.

Último entrenamiento de Suecia en Samara, mañana ante @England por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo ¡Vamos Suecia! pic.twitter.com/gKnGHp1W3E — Selección de Suecia (@seleccionsuecia) 6 de julio de 2018

Suecia quiere volver a meterse en semifinales de una Copa del Mundo después de 24 años. Su última vez fue en 1994, en aquella ocasión cayeron ante Brasil. Su mejor participación fue en 1958, cuando jugaron la finalísima y perdieron contra la 'Canarinha'.

Horarios del Inglaterra vs Suecia

Costa Rica - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

México - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 4:00 p.m.

Canales del Inglaterra vs Suecia

España - Mediaset, Telecinco, Trans TV

Argentina - TyC Sports, DirecTv Sports, TV Publica

Colombia - Caracol, RCN, DirecTV Sports

Uruguay - Monte Carlo TV, Teledoce

México - SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

Costa Rica - Teletica, Sky, Movistar

Panamá - RPCTV, Telemetro, TVMax

Perú - Latina, DirecTV, TV Perú

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Ecuador - RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos - Telemundo, FOX, FS1, NBC

Inglaterra vs Suecia en vivo por DirecTV Sports (Audio 1 - Latinoamérica)

Relatos: Pablo Giral

Comentarios: Juan Pablo Varsky

Inglaterra vs Suecia en vivo por DirecTV Sports (Audio 2 - Latinoamérica)

Relatos: Federico Rojas

Comentarios: Carlos Suárez

Inglaterra vs Suecia en vivo por Televisión Pública (Argentina)

Relatos: Gustavo Kuffner

Comentarios: Miguel Osovi y Román Iucht

Alineaciones probables del Inglaterra vs Suecia

Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ashley Young; Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli; Raheem Sterling y Harry Kane.

Suecia: Robin Olsen; Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap), Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Inglaterra vs Suecia?

Si quieres seguir en Internet el Inglaterra vs Suecia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.