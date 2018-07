Óscar Tabárez consiguió récord histórico ante Francia

Pese a la derrota ante Francia que eliminó a Uruguay del Mundial Rusia 2018, Óscar Washington Tabárez consiguió un récord histórico, curiosamente, en el Día del Maestro.

El charrúa tiene 71 años y 119 días y se convirtió en el entrenador más longevo en dirigir los cuartos de final de una Copa del Mundo. Además, sumó su partido número 20 en la competición, superando al brasileño Mário Zagallo.

Sin embargo, el récord aún lo mantiene el estratega alemán Helmut Schön, quien con 25 partidos posee el máximo número de apariciones en la Copa del Mundo al mando de la selección alemana.

Por otro lado, el 'Maestro' Tabárez dejó en veremos su futuro al frente de la celeste.

"Conozco pocos casos que el entrenador decida. A mí hoy se me terminó el contrato y no voy a hablar del tema porque no me corresponde a mí. Una declaración en cualquier sentido puede generar materia prima para los periodistas pero a mí me perjudicaría y a la AUF también. Esta etapa se terminó. Pasó lo mismo en el Mundial de Brasil y después hubo posibilidades de continuar", aseguró en rueda de prensa post partido ante Francia.