Cristiano Ronaldo: Juventus lanza comunicado oficial sobre posible fichaje

En medio de los fuertes rumores que colocan a Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid y como nuevo destino a la Juventus de Turín, el equipo italiano se cansó de las especulaciones y publicó un comunicado oficial bajo el título ‘Precisiones’.

Este accionar de la 'Vecchia Signora' se debe tras la consulta efectuada por la Consob, Comisión Nacional del Mercado de Valores, autoridad italiana para la vigilancia de los mercados financieros.

"A petición de la Consob (Comisión Nacional del Mercado de valores, organismo que controla las sociedades y la Bolsa italianas), en relación a las noticias difundidas recientemente desde los medios de comunicación, la Juventus precisa que durante la ventana de fichajes está valorando diversas oportunidades de mercado ante la eventualidad de poder mejorar la plantilla y que ofrecerá la adecuada información en los términos adecuados", se lee en el comunicado

A pesar de que no nombra en ningún momento a Cristiano Ronaldo, se puede interpretar que hasta que no haya algo concreto, cerrado; no se pronunciará sobre ese caso ni sobre ningún otro.