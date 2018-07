El último deseo de Cristiano Ronaldo que causa conmoción en el Real Madrid

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus por 100 millones de euros se ve como el golpe del año en el mercado de fichajes europeo. Y no por la cantidad de dinero que se mueva, sino por toda la novela que se ha armado desde España con la salida de "CR7" y una posible disputa con el presidente "merengue" Florentino Pérez.

Pese a que a su llegada, el 6 de julio del 2009, Cristiano Ronaldo llegó a Madrid y batió el récord en su presentación de ser el futbolista con la asistencia más multitudinaria de la historia. A día de hoy, ha trascendido la información que el portugués no quiere grandes reflectores para su salida.

Así lo ha dejado saber el periodista español y amigo de Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, en el programa "El Chiringuito". "Cristiano acepta las condiciones del Real Madrid para marcharse, pero no va aceptar una despedida", reveló.

"Cristiano Ronaldo no quiere seguir con esta guerra porque sino el Madrid no le va dejar salir. Cristiano no va irse por la puerta de atrás, pero no va aceptar una despedida. Va a hacer algo bonito, va a hacer algo de alguna manera, pero no una despedida", agregó.

El periodista también reveló que el jugador portugués se ha cansado de seguir en el Real Madrid y "de corazón" siente que le están echando del club en el que llegó hace 9 años con el sueño de conquistar Europa.