Un día como hoy fue presentado Cristiano Ronaldo en Real Madrid [VIDEO]

Por cosas del destino, quizá hoy sea el último día de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, exactamente nueve años después de su presentación, y ahora lleve su fútbol a Italia, país donde vestiría los colores de Juventus.

Un día como hoy, 6 de julio, en 2009, bajo la frase "¡Bienvenido a tu Real Madrid!", Florentino Pérez, presidente del club español Real Madrid, presentó a Cristiano Ronaldo, procedente de Manchester United, ante 80 mil personas que abarrotaron el estadio Santiago Bernabéu.

La algarabía era total. La fiesta en las tribunas completaban el marco del entonces "fichaje más caro de la historia", que consistió en 93 millones de euros, y la esperanza por volver al sendero de triunfos continentales regresó a los hinchas del popular club.

Ante toda esa multitud, se presentó un Cristiano Ronaldo, con 24 años, y les comentó que había cumplido su sueño de niño, que le parecía impresionante que toda esa gente vaya solo por verlo. A cambio, los deleitó con algunos malabares con el balón.

“ Es impresionante. Fue una sensación muy bonita. No esperaba que fuera estar lleno el estadio. He imaginado sensaciones muy buenas. ha sido un sueño. He pensado en mi familia, en mi madre y en mi padre”, dijo en aquella tarde madrileña.

En el escenario principal lo acompañaban, además de Florentino Pérez, Alfredo Di Stefano y el portugués Eusebio, y tras enunciar sus palabras de agradecimiento por la acogida, se animó a gritar "¡Hala Madrid!".

Sin lugar a dudas, ese fue el día del nacimiento del mito de Cristiano Ronaldo como jugador blanco, en el que el club ganó dos Ligas, dos Copa del Rey, dos Supercopa de España, cuatro UEFA Champions League, tres UEFA Supercup,y tres FIFA Club World Cup.

Revive aquel fantástico momento con el siguiente video.