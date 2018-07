Uruguay vs Francia EN VIVO: partidazo por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018

Uruguay mide fuerzas este viernes ( 9:00 a.m. EN VIVO ONLINE) ante Francia en el primer encuentro de los cuartos de final de Rusia 2018. El partido se jugará en el estadio Nizhni Nóvgorod.

En el equipo uruguayo todavía no se ha confirmado si Edinson Cavani jugará el partido. El delantero aún no se recupera de la lesión que tuvo en el encuentro ante Portugal. Christian Stuani sería el reemplazante del 'Matador'.

Francia viene en un buen momento tras superar a la Argentina de Lionel Messi por 4 a 3 en los octavos de final. Kylian Mbappé se ha mostrado al mundo como el futuro del deporte con apenas 19 años.

"Todo el mundo sabe que (Mbappé) es un buen jugador, pero creo que tenemos una buena defensa para controlarlo, pero no es solo él, es el equipo" francés el rival a vencer, advirtió el uruguayo Luis Suárez.

Los uruguayos están invictos ante Francia en partidos mundialistas. Ganó un encuentro en 1966 y empató en 2002 y 2006. Los europeos buscan romper la racha.

Posibles alineaciones del Uruguay vs Francia

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt - Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur - Luis Suárez y Cristhian Stuani (o Edinson Cavani). DT: Oscar Tabarez.

Francia: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Hernández - N'Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso - Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

Horarios del Uruguay vs Francia

Costa Rica - 8:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 6:00 p.m.

Francia: 6:00 p.m.

Canales del Uruguay vs Francia

Perú

Latina y DirecTV Sports.

Argentina

TvC Sports, TV Pública y DirecTV Sports.

México

Sky México, TDN, Televisa y Tv Azteca.

Chile

Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports.

Colombia

Caracol, RCN, DirecTV Sports.

Ecuador

RTS, DirecTV Sports.

España

Mediaset España: Telecinco, TransTV, Cuatro, Be Mad.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Uruguay vs Francia?

Si quieres seguir en Internet el Uruguay vs Francia, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.