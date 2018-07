Uruguay vs Francia EN VIVO ONLINE con Luis Suárez: cuartos de final de Rusia 2018

Quieren volver a levantar la Copa del Mundo. Uruguay enfrentará a Francia en el estadio Nizhny Novgorod este viernes (9:00 a.m. hora peruana EN VIVO EN DIRECTO ONLINE) por los octavos de final del Mundial Rusia 2018. El encuentro será transmitido a través de DirecTV y TyC Sports. También podrás ver el minuto a minuto en Larepublica.pe.

Los ‘charrúas’ ganaron todos sus partidos en la presente edición del torneo futbolístico, anotaron siete goles y solo recibieron una anotación, en el partido de octavos de final contra Portugal. El entrenador Óscar Tábarez tiene casi listo su once titular con Luis Suárez. La única duda es la presencia de Edison Cavani, quien terminó lesionado en el encuentro contra los lusos. El ‘Matador’ hizo los dos goles para la victoria de la ‘Celeste’ en su último enfrentamiento. Una victoria los acerca más a la final para campeonar por tercera vez una Copa del Mundo.

Los franceses llegan después de eliminar a Argentina por 4-3. Tienen 7 goles anotados y cuatro recibidos. Didier Deschamps pondría desde el arranque a Kylian Mbappé, estrella del partido contra la ‘Albiceleste’ con dos tantos. Sin embargo, no contarán con Blaise Matuidi por acumulación de tarjetas amarillas. Los ‘Galos’ esperan volver a una final por tercera ocasión.

Ambos países se enfrentaron en tres ediciones de la Copa del Mundo, todas en fase de grupos: en Inglaterra 1966, Uruguay ganó 2-1; en Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010 terminaron con empate sin goles. Además, cuatro jugadores de la ‘Celeste’ y tres de los ‘Bleus’ repetirán el partido que disputaron ambos países en la final del mundial juvenil sub 20 en el 2013, realizado en Turquía.

Posibles alineaciones de Uruguay vs Francia

Uruguay: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt, Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Luis Suárez y Cristhian Stuani.

Francia: Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernández; N’Golo Kanté, Paul Pogba, Corentin Tolisso; Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud.

Horarios del Uruguay vs Francia

Costa Rica - 8:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 6:00 p.m.

