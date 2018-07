Maradona a Colombia: “Estoy conmovido, fue un robo monumental”| VIDEO

Colombia fue eliminada de Rusia 2018 al hacer frente a Inglaterra en un partido disputado que llegó a definirse en la tanda de penales, pero que también fue muy cuestionado por el arbitraje desarrollado en el cotejo.

De esa opinión es el ex jugador argentino Diego Armando Maradona quien afirmó que norteamericano Mark Geiger tuvo una pésima actuación como juez del partido. ‘El Pelusa’ dijo sentirse ‘conmovido’ y le pidió disculpas al pueblo de Colombia.

“Realmente estoy conmovido porque hoy vi un robo monumental en la cancha. Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano pero los jugadores no tenemos la culpa de esto. A un árbitro así no se le puede a poner a dirigir un partido de la magnitud y las cosas que se jugaba el pueblo colombiano en estos octavos de final”, afirmó durante su programa De la mano del 10.

Maradona dio unos malos antecedentes del juez y también arremetió contra el designador de árbitros, Pierluigi Collina. “Qué casualidad que fue quien inventó un penal para Brasil, Nigeria lo acusó ante la FIFA y le dieron seis meses de suspensión. (…) Collina como árbitro fue bueno, pero como designador no me parece”, arguyó el también ex entrenador de la selección argentina.

El campeón en el mundial de México 1986 analizó el penal que le cobraron a favor de Inglaterra. “Es falta de (Harry) Kane, él (Geiger) está mirando todo el panorama y cuando voltea la cabeza Kane está en el piso. (…) No hay criterio”, agregó Maradona.

Finalmente, propuso que se debe denunciar a Geiger. “Como ‘capitán de las leyendas’ le digo a (Gianni) Infantino que esto no puede quedar así, esto es un error fatal para todo un país esperanzado e ilusionado en que esto sea más transparente”, argumentó.