Suecia vs Suiza: Fiebre amarilla

San Petersburgo. Agencia

En su grupo de clasificación al Mundial estaba Francia y Holanda. En el repechaje tuvieron que tumbar a Italia y en la primera ronda dejó fuera a Alemania, el último campeón. El camino no ha sido fácil para Suecia, siempre en un segundo plano eclipsado por los favoritos.

En San Petersburgo tampoco creían en el equipo de Janne Andersson. Suiza aparecía como el preferido en las apuestas por contar con un mejor plantel en teoría, más talentoso, pero que nunca encontró el camino para romper el muro sueco, que le ha dado la contra a Zlatan Ibrahimovic, la estrella que quiso volver a ponerse la camiseta de su selección en Rusia 2018 y que decía que lo necesitaban.

Este Mundial también ha servido para dejar en claro que la posesión es solo una estadística que no sirve si no eres efectivo. Suiza tuvo la posesión del balón el 63% del tiempo, pero solo tuvo cuatro tiros al arco y siempre se encontró con un muro llamado Robin Olsen. No solo Batman puede ser el héroe.

Sin Zlatan, Emil Forsberg ha tomado la posta al ser el más desequilibrante y el que acompaña a Ola Toivonen y Marcus Berg en ataque. A los 21 minutos del segundo tiempo, un tiro suyo se desvía en Akanji para cambiarle el destino y dejar en el camino a Yann Sommer, el portero modelo que había salvado un par de veces su arco, pero ahora fue imposible.

Suiza, con Shaqiri y Xhaka, también intentaba con los centros sin peligro de Ricardo Rodríguez. Metieron dos delanteros, pero tampoco era la solución. Incluso en los descuentos la diferencia pudo ser mayor, pero el árbitro rectificó un penal con el VAR.

Este Suecia sin brillo, pero sólido como una roca, se mete en la historia al clasificar a cuartos de final después de 24 largos años, cuando en Estados Unidos llegaron al tercer puesto. No necesitan a Zlatan.