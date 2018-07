Ricardo Gareca: ¿Es solo un hasta luego?

Ricardo Gareca colgó el buzo blanquirrojo y volvió a los jeans y casaca para hablar con la prensa peruana. “En este momento soy un técnico libre”, dijo y con ello dejó en claro por qué hoy no podemos llamarlo más técnico de la selección nacional. “Mi contrato venció en noviembre, se amplió automáticamente hasta el Mundial”, confesó para luego darle rienda suelta a las interrogantes sobre su continuidad en nuestro país, aunque el objetivo de la conferencia era hacer un balance sobre lo hecho en el Mundial.

El ‘Tigre’ tomó ayer un avión hacia Buenos Aires para vacacionar junto a su familia, pero antes prefirió dejar en claro su posición ante una posible renovación de contrato con la Federación Peruana de Fútbol. “Le he pedido al presidente de la Federación (Edwin Oviedo) tomarme el tiempo necesario para pensar lo mejor para nuestro futuro como comando técnico. Si perdura el interés de la Federación, ver la posibilidad de ante cualquier propuesta que pueda tener, analizar qué es lo mejor para mí. Hay una intención manifiesta de la Federación, que se lo hizo saber a mi abogado, pero no hay gestión en estos momentos porque yo he tomado la decisión de descansar, de tomarme un tiempo para poder pensar”, señaló tras negar cualquier rumor que aseguraba una mala relación la directiva de la Federación.

“Negociaciones no hay porque pedí tiempo. Hubo una reunión con el abogado de mi familia. Hay una relación estrecha con la Federación, es excelente. Solo necesito tiempo, debo tener el descanso necesario. Tengo que consultar con mi familia, mis seres queridos y por supuesto con mis colaboradores”, acotó para luego resaltar lo importante que ha sido el Perú en su carrera profesional.

“Dirigir en el Perú es parte de un crecimiento. Hoy por hoy somos un comando técnico con más experiencia. Me voy momentáneamente con la familia a Argentina. De volver, voy a volver a resolver lo que tenga que resolver (risas)”.

El estratega también se pronunció sobre el cariño de la gente y el respaldo de su plantel, pues en más de una ocasión los jugadores han hecho público el deseo de que se quede al mando de la selección. Gareca confesó que el capitán, Paolo Guerrero, habló en representación de todos sus compañeros y le pidió que se quede. Sin embargo, esto no pesará en la decisión que tome el DT.

“El cariño de la gente es recíproco, es increíble lo que nos ha tocado vivir aquí. Esto se considera (en la toma de decisión). Si es para estar 4 años más, necesito pensarlo bien porque de aceptar, vengan la cosa bien o mal, no me voy. ¿Los jugadores? Lo que ellos manifiestan se los agradezco, pero no pesará para tomar una decisión. Esto es más una cuestión personal”, confesó.

Pedido urgente

La continuidad de Gareca en nuestro país dependerá de muchas cosas. La continuidad del director deportivo Juan Carlos Oblitas, la del gerente de la selección Antonio García Pye, un lugar privado y tranquilo para entrenar con el equipo, pasar más tiempo con su familia, un aumento de salario y un compromiso del Estado peruano con el deporte.

“Perú se equivoca y en grande si cree que todo esto que ha pasado, toda esta euforia en la cual está envuelto, lo lleva a pensar mucho más allá de eso. Si Perú no mantiene los pies sobre la tierra, el crecimiento no lo va a tener. Y se le viene una época complicada. Hay un terreno ganado y se puede lograr cualquier cosa”, aseguró y añadió una verdad en la que se debe trabajar.

“Perú necesita enfocarse en una política deportiva y ver qué le hace falta a los clubes para comenzar a competir realmente. Podemos lograrlo, lo comprobaron ustedes, pero esto solo no alcanza. No se trata solo de salir campeón en la próxima Copa América, ni clasificar al próximo Mundial, eso no alcanza, se necesita algo más profundo”, añadió el DT, una clara indirecta, quizá, al torneo local y a los manejos irregulares que, lamentablemente, todavía tiene el fútbol peruano. Sin duda, exige cambios.

¿Otras ofertas?

La posibilidad de que Gareca parta a otro destino es latente. Se habla de que el técnico está en la mira de Colombia ante la inminente culminación de la era Pékerman tras el final del Mundial, pero sin duda una de las ofertas que más seducirían al ‘Tigre’ viene desde su natal país. Y es que tras el llamado fracaso de Argentina, luego de quedar fuera del Mundial en octavos de final, el nombre de Gareca integra la lista de opciones para reemplazar a Jorge Sampaoli, con quien todavía no se ha resuelto su contrato o continuidad.

“Argentina es una selección que seduce a cualquiera, es un equipo de primerísimo nivel, pero no estoy en condiciones de decir nada al respecto. Que te nombren para dirigir una selección como esa es gratificante. En estos momentos no tengo responsabilidad con nadie y por eso puedo escuchar cualquier ofrecimiento”, finalizó Gareca, quien dejó así la puerta abierta a todo aquel que desea contar con sus servicios. Perú tiene algo de ventaja, se ganó su corazón. Que sea solo un hasta luego.

EL DATO

21 victorias en 46 partidos ha conseguido Ricardo Gareca al mando de la selección nacional.

Gareca le pidió treinta días a la FPF para dar una respuesta sobre su continuidad.

Reacciones

Ricardo Gareca - Técnico “A partir del tema de Paolo Guerrero sufrimos un desgaste muy importante. Todo se movió a raíz de lo que significa un ídolo como él para la gente. No es una excusa”.