Jugador de Dinamarca sufrió amenazas de muerte por fallar un penal ante Croacia

La Asociación de Fútbol de Dinamarca informó este martes que denunció ante la policía unas amenazas de muerte contra el jugador Nicolai Jorgensen, después de que el delantero sufriese una ola de insultos en internet por fallar un penalti en la tanda ante Croacia en los octavos de final de Rusia 2018.

El penalti errado este domingo por Jorgensen provocó la eliminación de Dinamarca del torneo después de un empate en el tiempo regular 1-1 en el Estadio Nizhny Novgorod. Curiosamente fue el delantero quien abrió el marcador para los daneses.

La Asociación de Fútbol de Dinamarca publicó en su cuenta de Twitter los pormenores sobre la terrible situación que vive Jorgensen.

"Nuestra sociedad nunca debe aceptar amenazas de muerte, ni contra estrellas del Mundial, políticos u otras personas. Es completamente inaceptable e indecente. Estamos informando el caso a la policía para poner fin a esta locura", se lee en el mensaje.

STOP. Vores samfund må aldrig acceptere dødstrusler - hverken mod VM-stjerner, politikere eller andre. Det er helt uacceptabelt og uanstændigt. Vi melder sagen til politiet for at få sat en stopper for dette vanvid. https://t.co/7mF5ejlwLp