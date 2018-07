Ricardo Gareca: Técnico sin rumbo [FOTOS]

El ex técnico de la selección peruana declaro que después de que venció su contrato al finalizar con el Mundial Rusia 2018 declaro “En este momento soy un técnico libre, me tomare un tiempo para analizar mi futuro, en mi vida soy así y me tomo el tiempo que necesito para saber qué es lo mejor para mí y así fue también en otros equipos”, por lo que el ex técnico viajará a Buenos Aires para descansar junto a su familia.