Maradona: “Sergio Ramos lesionó intencionalmente a Salah”

Argentina ya está eliminada de la Rusia 2018, pero Diego Armando Maradona sigue siendo consultado sobre la cita mundialista y de los jugadores que actúan en ella.

Esta vez, ‘Diego’ fue entrevistado por el portal Sky Sport y se refirió sobre Sergio Ramos a quien acusó de causar la lesión del egipcio Mohamed Salah en la final de la Champions en mayo pasado. Del mismo modo, dijo que el capitán español no fue suspendido por el poder que tiene el Real Madrid en la liga europea.

"(Sergio Ramos) hirió intencionadamente a Salah, la UEFA no tomó ninguna acción solo porque es un jugador del Real Madrid, si hubiera sido un jugador del Barcelona, ​​la FIFA podría haber tomado una acción. El Real Madrid es un equipo muy fuerte en Europa ", indicó Maradona.

Para el ‘Pelusa’, el defensa de la selección española debió haber sido sancionado por la gravedad de la falta cometida. "A Ramos se le debería haber prohibido el fútbol durante dos años", aseguró.

Esta no es la primera vez que Diego Armando Maradona emprende contra Ramos, antes había dicho que no lo consideraba como un ‘crack’ como sí lo era el uruguayo Diego Godín. En aquella oportunidad Ramos no se quedó callado y dijo que no les prestaba mucha importancia a las declaraciones de Maradona.

“Maradona era un crack, pero en Argentina saben que está a años luz del mejor jugador argentino de la historia, que para mí es ‘Leo Messi’”, respondió Ramos.

Por otro lado, Maradona ha manifestado su gusto por la selección uruguaya pues dijo que sus jugadores se encuentran bien físicamente y es un candidato a ganar la Copa del Mundo.