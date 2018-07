Alan Shearer ataca a Neymar y lo tilda de "patético"

Neymar está brillando en los últimos partidos de Brasil en la Copa del Mundo, pero su accionar cuando recibe faltas es muy criticado alrededor del mundo. Alan Shearer es uno de los personajes que no concuerdan con la manera en la que se desenvuelve el brasileño en la cancha.

Shearer, máximo goleador de la Premier League, atacó duramente a 'Ney' y no se guardó nada. "Es absolutamente patético. Nadie duda de sus habilidades... es un jugador magnífico. Pero es realmente patético cuando comienza a rodar como si estuviera agonizando", dijo para Squawka News.

Alan Shearer on Neymar's reaction after being stood on: "Over the top? It's absolutely pathetic. There is no doubting the ability of him... he is a magnificent player. But it really is pathetic when he is rolling around as if he is in agony." pic.twitter.com/FjZzMRY3Sd