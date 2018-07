Diego Maradona se ofrece entrenar gratis a la selección argentina

Nuevo candidato para dirigir la 'albiceleste'. Luego de la pesadilla vivida por la selección argentina en el Mundial Rusia 2018, uno de los principales factores pendientes a evaluar por la directiva, es al comando técnico que dirige Jorge Sampaoli. Aún no hay detalles sobre su continuidad al mando de Argentina, sin embargo, ya hay un aspirante a suceder al 'Hombrecito': Diego Armando Maradona.

El histórico '10' de la selección argentina, hizo una insólita oferta: tomar las riendas del equipo, gratis. "Dirigiría a la selección de Argentina aunque fuera gratis. No pediría nada a cambio", sostuvo el Maradona a un programa de televisión de Venezuela. El 'Pelusa' se apunta primero en la lista de pretendientes al cargo de entrenador de Argentina, ante una eventual marcha de Sampaoli.

Si bien el pedido no ha sido formal, no es para nada descabellada la idea. Diego Armando Maradona ya dirigió a la selección argentina entre el 2008 y 2010. Estuvo al frente de 25 partidos, los cuales ganó 18, perdió 7 y no empató ninguno. Pese a ello la AFA decidió no renovarle el contrato por no hacer un buen mundial en el 2010, no querer cambiar su entorno y por la desgastada relación que tuvo con Julio Grondona.

Algo que si pesaría en la AFA para evaluar la opción que el 'Pelusa' vuelva nuevamente a ponerse el buzo albiceleste, sería su comportamiento en los últimos meses. Diego Maradona, ha sido uno de los argentinos más polémicos en todo el mundo. Durante Rusia 2018, lo dejó en evidencia. Los airados festejos del '10' fueron blanco de críticas. Asimismo también lo fue la descompensación que sufrió en los palcos, y el estado de embriaguez con el que abandonó el estadio tras el gol de Marcos Rojo que le dio la clasificación a Argentina a octavos de final.